Europa League, 16esimi di finale: Lione in scioltezza, Tottenham e Sparta eliminate

23/02/2017 22:58

EUROPA LEAGUE 16ESIMI DI FINALE / In serata si sono disputati ben sette match valevoli per i sedicesimi di finale di Europa League. Oltre all'eliminazione della Fiorentina va registrata la clamorosa uscita di scena del Tottenham. Gli inglesi, rimasti in 10 al 40' per un fallaccio di Alli, non sono andati oltre il pareggio contro il Gent. La squadra belga ha così passato il turno grazie all'1 a 0 dell'andata. Ok anche il Lione (7-1 all'Alkmaar), il Genk, il Rostov, e il Copenhagen. Dopo i tempi supplementari anche il Celta Vigo è riuscita ad ottenere l'accesso agli ottavi di finale, eliminando lo Shakhtar

Copenhagen-Ludogorets 0-0

Fiorentina-Borussia M. 2-4

Genk-Astra 1-0

Lione-Alkmaar 7-1

Shakhtar-Celta Vigo 0-2 dopo i tempi supplementari

Sparta Praga-Rostov 1-1

Tottenham-Gent 2-2

*partita in corso

M.S.