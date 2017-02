Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: le ultime su Lyanco

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

23/02/2017 22:36

JUVENTUS LYANCO ESCLUSIVO / Sempre attenta al reperimento di giovani interessanti in tutto il mondo, la Juventus ha da tempo messo nel mirino Lyanco. Il club bianconero, al pari dell'Atletico Madrid, ha già inviato un'offerta per il difensore del San Paolo e continua a tenere vivi i contatti col la dirigenza tricolor e le altre parti in causa.

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, nonostante un recente sprint torinese, non si può ancora parlare di una trattativa già definita. Il club spagnolo, infatti, ha intenzione di sferrare una nuova pesante offensiva e non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul 20enne. Sullo sfondo, restano vigili anche Manchester United e Porto.