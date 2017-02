Leicester, l'esonero di Ranieri è molto caro: quasi 20 milioni di euro

23/02/2017 22:38

LEICESTER RANIERI ESONERO / Un esonero decisamente caro per il Leicester quello ai danni di Claudio Ranieri. Il tecnico è stato sollevato stasera dal proprio incarico, dopo la sconfitta in Champions League ma, stando al comunicato ufficiale, sopratutto i pessimi risultati in campionato.

L'allenatore italiano aveva però firmato un rinnovo contrattuale dopo la vittoria in Premier League dello scorso anno, che aveva fatto la storia del campionato inglese e dello stesso Leicester, campione per la prima volta. Il suo nuovo contratto lo lega alla società fino al 2020, con un ingaggio da 5 milioni di euro netti. Una cifra importante che il club, che rischia la retrocessione in questa stagione, si troverà costretta a versare nelle casse dell'ormai ex allenatore.

L.I.