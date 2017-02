Roma-Villarreal, Mario Rui in mixed zone: "Ci aspettavamo una gara diversa"

Andrea Corti (@cortionline)

23/02/2017 22:10

ROMA VILLARREAL MARIO RUI / Una sconfitta che non fa male per la Roma contro il Villarreal, dato il vantaggio ottenuto nell'andata. Ecco il commento di Mario Rui ai cronisti in mixed zone, tra i quali anche l'inviato di Calciomercato.it: "Ci aspettavamo una partita diversa, magari giocando un po' meglio. L'obiettivo primario però è stato raggiunto. In competizioni del genere tutto è possibile, cercheremo di tenere duro e se riusciremo ad andare fino in fondo meglio. Qualsiasi giocatore spera di giocare il più possibile. Spero che la squadra continui a giocare bene".

L.I.