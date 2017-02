Europa League, i match delle 19.00: Athletic Bilbao e Zenit eliminate, ok Ajax e Besiktas

23/02/2017 21:27

EUROPA LEAGUE 19.00 / Alle 19.00 si sono giocati ben cinque match di Europa League. Oltre alla Roma hanno superato il turno dei 16esimi di finale anche l'Ajax, che ha eliminato il Legia Varsavia, e il Besiktas (eliminato il Beer Sheva). Non ci saranno agli ottavi, invece, l'Athletic Bilbao, battuto 2-0 dall'Apoel, e lo Zenit. Ai russi no è bastato il 3-1 di stasera per avere la meglio dell'Anderlecht. La squadra belga all'andata si era imposta 2-0.

Ecco i risultati:

Osmanlispor-Olympiakos 0-3

Ajax-Legia 1-0

Apoel-Athletic Bilbao 2-0

Besiktas-Beer Sheva 2-1

Roma-Villarreal 0-1

Zenit-Anderlecht 3-1

M.S.