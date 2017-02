Leicester, CLAMOROSO: Claudio Ranieri ESONERATO!

23/02/2017 21:00

LEICESTER RANIERI ESONERO / AGGIORNAMENTO ORE 21.08 - Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Leicester annuncia l'esonero di Claudio Ranieri.

Ecco quanto pubblicato dal club: "Claudio ha portato le 'Foxes' al loro più grande trionfo in 133 anni di storia lo scorso anno, quando siamo stati incoronati campioni d'Inghilterra per la prima volta. E' suo il titolo di miglior allenatore della storia del club, senza alcun dubbio. Ad ogni modo i risultati casalinghi nell'ultima stagione hanno minacciato la permanenza in Premier League del Club. Il Board, a malincuore, ritiene che un campio di panchina sia necessario, per gli interessi del club.".

Sul web i tifosi sono scatenati, scagliandosi soprattutto contro i giocatori del Leicester. In molti hanno sottolineato in questa stagione come il rapporto tra tecnico e calciatori, anche i suoi fedelissimi, non abbia ricalcato le orme dell'annata passata. Dal mercato al campo, fino a una decisione che fa ora gridare tutti a un calcio senza riconoscenza.

ORE 21.00 - Dopo aver trionfato un anno fa col suo Leicester, Claudio Ranieri sarebbe stato esonerato dal club inglese, stando a quanto riportato dal 'Daily Mail'.

La decisione, di certo difficile data l'importanza dell'allenatore italiano nella storia del club, sarebbe stata presa dopo il 2-1 subito in Champions League contro il Siviglia.

L.I.