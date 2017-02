PAGELLE E TABELLINO DI ROMA-VILLARREAL: Vermaelen in bambola, Borrè sempre pericoloso

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

23/02/2017 20:51

PAGELLE E TABELLINO DI ROMA-VILLARREAL PROMOSSI E BOCCIATI – La Roma sottovaluta l’impegno, non tanto per il turnover, quanto per l’impegno profuso in campo. Il Villarreal passa in vantaggio con Borrè nel primo tempo, ma domina il gioco con le conclusioni di Roberto Soriano, ex Samp, e Rodri. Mostruoso Alisson, che si conferma riserva di gran lusso per la Roma. Bene anche Totti e Perotti, ma solo nel secondo tempo. Male Vermaelen.

ROMA

Alisson 8 – Non può nulla sul gol di Borrè. Si oppone bene alla conclusione potente e precisa di Rodri, scoccata al 35’ dal limite dell'area. Si ripete per l’ennesima volta sul solito Borrè nel finale, due volte. Una riserva di lusso per la Roma.

Manolas 6,5 – Sono sue le migliori chiusure in difesa giallorossa. Determinante a chiudere anche su Josè Angel nel primo tempo, altrimenti sarebbero stati dolori. Dal 45’ Rudiger 4,5 – Non soffre molto, ma rimedia comunque un giallo evitabile per un fallo inutile. Nel finale completa l’opera rimediando il secondo, e quindi l’espulsione sacrosanta.

Vermaelen 4 – Spalletti gli da’ fiducia in una gara tranquilla come questo ritorno dei sedicesimi di Europa League. Lui lo ripaga regalando il pallone del vantaggio a Borrè però, sbagliando clamorosamente il rinvio. Commette anche altri errori nel corso della gara, ma la Roma riesce a rimediare in qualche modo.

Juan Jesus 6 – Non male nel complesso, anche se nel primo tempo soprattutto soffre anche lui la spinta degli spagnoli. Tuttavia non commette errori.

Bruno Peres 6,5 – Nel bene e nel male, lui rischia la giocata. Sempre. Buona la copertura in fase difensiva, ma anche qualche buona discesa a mettere in area buoni palloni. Il pubblico lo punzecchia un po’, senza perdonargli qualche piccolo errore tecnico. Dall’84’ Fazio s.v.

Paredes 6 – Soffre la pressione del centrocampo avversario nella prima frazione, ma respira nel secondo, quando cresce di ritmo e personalità.

De Rossi 6 – Non una delle sue migliori partite, ma ci mette comunque l’esperienza per contenere in qualche modo le avanzate del Villarreal nel primo tempo. Dal 76’ Nainggolan s.v.

Mario Rui 5,5 – Poca spinta sulla fascia, anche perché viene costretto a mantenere la posizione. Ci può stare la sua timidezza comunque, anche per via delle poche partite disputate.

Perotti 6,5 – Molto meglio nella ripresa, dopo uno spento primo tempo. Va anche vicino alla rete del pari di testa, raccogliendo un cross di Totti, ma la direzione del pallone non impensierisce Fernandez. Libero dai compiti di marcatura sulla fascia, è tutt’altra storia.

Totti 6,5 – Il suo piede è ancora capace di fare ciò che vuole, ma i compagni non sono in palla, e spesso si ritrova a dialogare con loro come fosse una cattedrale del deserto. Ma i suggerimenti restano sempre sopraffini.

El Shaarawy 6 – Si vede molto poco nel primo tempo, va meglio nella ripresa. La voglia di fare bene sfruttando queste occasioni c’è, ma la qualità stasera latita un po’.

All. Spalletti 5,5 – La squadra inizia la partita sottovalutando l’impegno, forte del largo vantaggio maturato all’andata e del turnover messo in atto. Il Villarreal allora conduce il match, spaventando un po’ i giallorossi, quel tanto che basta da far cambiare registro nella ripresa, pur non detenendo mai le redini del gioco.

VILLAREAL

Fernandez 6 – Non corre grossi rischi, svolgendo qualche parata d’ordinaria amministrazione.

Rukavina 6 – Bene sulla fascia, talvolta prova la sgroppata dando il suo contributo anche in fase offensiva.

Gonzalez 6 – Senza Dzeko la vita è più facile. Non c’è una punta con cui fare a sportellate, anche se nel secondo tempo soffre maggiormente le incursioni di Perotti sui tagli di Totti.

Bonera 6,5 – Anticipa molto bene prima Juan Jesus su cross di El Shaarawy, poi lo stesso Faraone, stavolta su cross di Peres. Provvidenziale il secondo intervento.

Josè Angel 7 – Incontenibile sulla fascia sinistra. Mette in mezzo ottimi palloni, uno di questi indirizzato a Roberto Soriano che colpisce la traversa nel primo tempo.

R. Soriano 7 – L’ex doriano è particolarmente ispirato. Va vicino al gol due volte nel primo tempo, e al 10’ colpisce pure una traversa. Tanta sostanza a centrocampo.

Rodri 6,5 – Nel primo tempo lascia partire un tiro che necessita del miracolo di Alisson per non entrare in rete. Nel primo tempo è prezioso nel contribuire a chiudere all’angolo i giallorossi.

B. Soriano 6 – Buona la sua partita, soprattutto nella prima frazione. Cala fisicamente col passare dei minuti, ma di più proprio non si poteva fare. Dal 77’ dos Santos s.v.

Cheryshev 6,5 – L’esterno degli spagnoli inizia largo ma si accentra parecchio, causando non poche noie alla retroguardia giallorossa. Spina nel fianco. Dal 73’ Bakambu 6 – Da’ una gran palla ad Adrian Lopez, che taglia fuori la difesa giallorossa.

Soldado 6,5 – Prima partita dopo sei mesi, causa operazione. Lui risponde molto bene con un contributo significativo. Dal 66’ Lopez 6 – Entra subito nel vivo del gioco quando mette in mezzo un ottimo pallone in area giallorossa, su cui però i compagni sono in ritardo.

Borrè 7 – Porta in vantaggio i suoi approfittando dell’erroraccio di Vermaelen. Ancora pericoloso ad inizio ripresa, quando costringe Alisson all’ennesimo miracolo su un tiro da posizione favorevole.

All. Fran 6 – Non ha nulla da perdere e ci prova. La squadra gioca molto bene, anche perché la Roma applica parecchio turnover. Possono soltanto aumentare i rimpianti legati all’andata, vista la prestazione odierna.

Arbitro: Zwayer 5,5 – Molti dubbi per il fallo di mano di Roberto Soriano su calcio di punizione di Totti. Avrebbe anche potuto dare il calcio di rigore alla Roma. Partita tranquilla, specie in virtù del risultato dell’andata. Sacrosanta la seconda ammonizione a Rudiger.

TABELLINO

Roma-Villarreal 0-1

Roma (3-4-3): Alisson; Manolas (dal 45’ Rudiger), Vermaelen, Juan Jesus; Bruno Peres (dall’84’ Fazio), Paredes, De Rossi (dal 76’ Nainggolan), Mario Rui; Perotti, Totti, El Shaarawy. A disp.: Gerson, Dzeko, Szczesny, Salah. All. Spalletti.

Villarreal (4-4-2): Fernandez; Rukavina, Gonzalez, Bonera, Josè Angel; R. Soriano, Rodri, B. Soriano (dal 77’ dos Santos), Cheryshev (dal 73’ Bakambu); Soldado (dal 66’ Lopez), Borrè. A disp.: Costa, Barbosa, Ruiz, Castillejo. All. Fran.

Marcatori: 15’ Borrè (V)

Arbitro: Felix Zwayer (DEU)

Ammoniti: 21’ Rodri (V), 56’ Rudiger (R)

Espulsi: 82’ Rudiger (R)