PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-B. MÖNCHENGLADBACH: Olivera sbaglia, Stindl rimonta

Marco Di Nardo

23/02/2017 23:10

PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH PROMOSSI E BOCCIATI – Una tripletta di Stindl piega una Fiorentina che dura solo un tempo, sprecando così due grandi giocate di Kalinic e Borja Valero. Male Olivera e Vestergaard.

FIORENTINA

Tatarusanu 5 – Grandi riflessi al 39', impedisce a Drmic di segnare. Non può far nulla sul rigore trasformato da Stindl ed in occasione del terzo gol. Da una sua respinta corta su tiro di Drmic, arriva il secondo gol tedesco.

Sánchez 4,5 – Prestazione poco esaltante del giocatore colombiano che si stacca troppo dagli altri due difensori, consentendo agli avversari di attaccare facilmente dal suo lato.

Rodríguez 4,5 – Bloccare Drmic non è certamente semplice ma almeno ci prova fino alla fine. In occasione del quarto gol del Borussia Mönchengladbach, sbaglia nel non marcare Christensen, che tira liberamente di testa.

Astori 6 – Dei tre difensori, è l'unico a dimostrare cattiveria e concretezza, sia negli interventi che in fase di costruzione.

Chiesa 5,5 – Bravo sia nell'andare al cross che nell'accentrarsi per andare al tiro. Ripiega poco in fase di non possesso palla, mettendo in difficoltà Sánchez. In occasione del terzo gol di Stindl, non riesce ad andare a chiudere in tempo per impedirgli di tirare.

Badelj 5 – La fase di costruzione con lui è veloce e molto semplice. Riesce sempre a verticalizzare subito per gli esterni o per i trequartisti. Cala vistosamente nel secondo tempo. Dal 63' Babacar 5 – Non incide quanto ci si sarebbe aspettato.

Vecino 5 – Bravo nella fase d'interdizione, perde troppi palloni quando è chiamato a costruire.

Olivera 4 – Commette un fallo da rigore ingenuo su Stindl, consentendo agli avversari di accorciare le distanze. Presta poca attenzione alla fase difensiva, sbagliando molto spesso la diagonale e si dimostra poco deciso quando attacca.

Borja Valero 6,5 – Approfitta di un errore di Vestergaard per segnare il gol del 2 a 0, festeggiando nel miglior modo possibile la 200esima partita con la Fiorentina. Il suo movimento ad allargarsi, consente a Chiesa di accentrarsi.

Bernardeschi 6 - Da un suo assist, arriva il gol di Kalinic al 15'. In fase di costruzione arretra la propria posizione per aiutare Badelj. Dal 63' Ilicic 6 – Solo la traversa gli nega la gioia del gol al 68'. Con il suo continuo movimento senza palla, crea una manovra meno prevedibile.

Kalinic 6,5 – Bravo nell'eludere la marcatura di Christensen ed a trasformare in gol un preciso assist di Bernardeschi al 15'. Bravo anche nel protegger palla per far salire la squadra. Con il suo movimento senza palla, crea i giusti spazi per i trequartisti.

All. Sousa 5 – La sua Fiorentina dura solamente un tempo per sciogliersi sotto i colpi di un Borussia cinico e bravo nello sfruttare le palle inattive.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Sommer 6 – Incolpevole sul gol di Kalinic. Salva la sua squadra al 22', con un doppio intervento, prima su Kalinic e poi su Chiesa.

Jantschke 6 - Rispetto a Wendt accompagna poco l'azione offensiva, riuscendo però ad arginare Olivera.

Christensen 6 – In occasione del gol di Kialinc, sbaglia nel farsi attaccare alle spalle, consentendo all'attaccante viola di tirare indisturbato. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, segna al 59' il suo primo gol stagionale in Europa League.

Vestergaard 5 – Solo il palo gli nega al 6' la gioia del gol. Lento in fase di costruzione e negli intervento, da un suo grossolano errore, arriva il gol di Borja Valero.

Wendt 6 – Da una sua posizione sbagliata, consente a Kalinc di rimanere in gioco e di segnare il gol dell'uno a zero. Con Hofmann, crea spesso situazioni di due contro uno a favore.

Herrmann – Con Jantschke pronto a lavorare per due in fase difensiva, spinge molto in attacco costringendo Oliveira a pensare molto alla fase difensiva.

Kramer 6,5 – Anche se non tanto in forma, prova ad imbastire lui la manovra. Cresce nel secondo tempo.

Dahoud 6,5 – Funge da muro davanti la difesa, provando così a limitare gli attacchi centrali dei viola. Da un suo calcio di punizione, arriva il terzo gol di Stindl. Dall'80' Strobl – s.v.

Hofmann 6,5 – Insieme a Wendt, tiene in costante apprensione Sanchez, attaccando spesso sulla fascia sinistra. Dal 73' Johnson 5,5 – Non incide quanto dovrebbe.

Hazard s.v. – Dal 27' Drmic 6,5 – Con il suo fisico, tiene sempre in apprensione Rodriguez e Sanchez. Cerca senza soluzioni di continuità la via del gol.

Stindl 8 – Accorcia le distanze al 43' su calcio di rigore, segnando il suo decimo gol stagionale. Bravo nell'approfittare di una respinta corta di Tatarusanu e segnare il gol del pareggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, segna al 54' il suo terzo gol di giornata.

All. Hecking 7 – Il suo Borussia Mönchengladbach dimostra grande caparbietà ribaltando il 2 a 0 del primo tempo, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale.

Arbitro: Soares 6 – Discreta prestazione dell'arbitro portoghese che sanziona con l'ammonizione soltanto i falli più cattivi. Dubbio il contatto all'87' avvenuto nell'area di rigore del Borussia Mönchengladbach su Chiesa da parte di Christensen.

TABELLINO

FIORENTINA-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 2-4

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu, Sánchez, Rodríguez, Astori, Chiesa, Badelj (63' Babacar), Vecino, Olivera, Borja Valero, Bernardeschi (63' Ilicic), Kalinic. A disposizione: Sportiello, Tomovic, De Maio, Cristóforo, Tello. All. Sousa

Borussia Mönchengladbach (4-4-2): Sommer, Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt, Herrmann (73' Johnson), Kramer, Dahoud (80' Strobl), Hofmann, Hazard (27' Drmic), Stindl. A disposizione: Hahn, Kolo, Sippel, Raffael. All. Hecking

MARCATORI: 15' Kalinc (F), 29' Borja Valero (F), 43', 47' e 54' Stindl (Rig.) (B), 59' Christensen (B)

ARBITRO: Dias Soares Artur (P)

AMMONITI: 23' Vecino (F), 43' Oliveira (F), 66' Kramer (B), 76' Stindl (B)

ESPULSI: -