Roma-Villarreal, espulso nel finale Rüdiger

23/02/2017 20:46

ROMA VILLARREAL ESPULSO RUDIGER / Non finisce bene la partita per la Roma. All''Olimpico' i giallorossi, che avevano ipotecato il passaggio del turno già all'andata, hanno perso contro il Villarreal. Oltre alla sconfitta la squadra di Luciano Spalletti dovrà fare i conti con la squalifica di Antonio Rüdiger. Il difensore tedesco, subentrato all'inizio del secondo tempo, è stato espulso per doppia ammonizione all'81'. L'ultimo giallo è arrivato sugli sviluppi di un calcio di punizione per una reazione. Rüdiger sarà così costretto a saltare sicuramente la prossima sfida.

M.S