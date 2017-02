23/02/2017 19:54

PSG BORUSSIA DORTMUND AUGUTIN / Jean-Kevin Augustin pronto a lasciare il Paris Saint Germain la prossima estate. Come riporta 'L'Equipe', infatti, l'attaccante classe '97 avrebbe trovato l'accordo per il trasferimento al Borussia Dortmund a partire dalla prossima stagione. Cercato da diversi club europei (in Italia piaceva al Pescara), Augustin potrebbe quindi approdare in Bundesliga.

M.D.A.