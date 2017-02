Real Madrid, la rivelazione di Joaquin: "Con Perez trattativa in un bagno!"

23/02/2017 19:46

REAL MADRID JOAQUIN / Nel calciomercato ogni luogo è buono per intavolare una trattativa ma quello usato da Florentino Perez per convincere Joaquin è davvero insolito. L'ex Fiorentina ha raccontato a 'Tele Cinco' della possibilità in passato di vestire la maglia del Real Madrid: "Hanno sempre avuto interesse per me. Un giorno ero in nazionale, stavo con Raul e Florentino Perez mi ha voluto incontrare. Abbiamo parlato in un bagno ma non se ne è fatto nulla poi. fui vicino anche al Chelsea di Mourinho: anche in questo caso non se n'è fatto più nulla".

B.D.S.