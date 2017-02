Roma, Massara: "Allo stadio non rinunciamo". E sul futuro di Totti e Spalletti...

23/02/2017 19:14

ROMA MASSARA STADIO TOTTI SPALLETTI / Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha parlato della questione stadio e del futuro di Totti e Spalletti: "Da uomini di sport siamo consapevoli che la possibilità di avere uno stadio abbia un impatto economico e anche sulle prestazioni. Ma io vado oltre, bisogna garantire esperienze di alti livelli ai tifosi di tutta Italia, è un volano a cui non rinunciare. Vedere Totti e Spalletti la prossima stagione? Ce li godiamo ora, siamo concentrati sui risultati da ottenere, ma siamo fiduciosi che tutto andrà per il meglio in questo senso".

Infine sul cammino europeo: "Siamo convinti di essere competitivi in tutte le competizioni. La squadra lo sta dimostrando, Spalletti ha molte soluzioni a disposizione".

B.D.S.