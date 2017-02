FOTO CM.IT - Roma-Villarreal, insulti contro Raggi e Grillo

Dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

23/02/2017 19:16

ROMA VILLARREAL / A Roma continua a tenere banco la questione del nuovo stadio a Tor di Valle. Dopo le recenti chiusure di Beppe Grillo e di una corrente del M5S, una parte della tifoseria ha voluto far sentire la propria 'opinione'. Come appreso dal nostro inviato allo stadio 'Olimpico', infatti, durante il match di Europa League contro il Villarreal, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale, si sono levati cori di protesta e offensivi contro la sindaca Raggi e Beppe Grillo.

M.D.A.