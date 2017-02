Palermo, Nestorovski e l'inseguimento: "Tante inesattezze"

23/02/2017 19:03

PALERMO NESTOROVSKI / Curioso episodio con protagonista Ilija Nestorovski, attaccante del Palermo: il calciatore sarebbe stato inseguito da un automobilista dopo aver gettato dell'acqua dal finestrino della sua automobile. L'insolito 'inseguimento' si sarebbe poi concluso all'arrivo al campo di allenamento dei rosanero, quando l'inseguitore avrebbe riconosciuto Nestorovksi.

Lo stesso calciatore ha voluto poi fare chiarezza con un post su 'Facebook': "Mi dispiace se uno scherzo innocente fatto a me da un mio compagno, come lanciare un goccio di acqua minerale, si sia trasformato in un gossip ricco di tante inesattezze. Tuttavia, come già fatto oggi pomeriggio, chiediamo scusa per questo inconveniente che non ci distrarrà minimamente dalla gara di domenica!"

B.D.S.