Calciomercato Juventus, l'agente di Dybala sbarca a Torino: scatta l'ora del rinnovo

23/02/2017 18:45

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO DYBALA / Potrebbe essere finalmente giunta ai titoli di coda la lunga telenovela sul rinnovo di Paulo Dybala. Come riportato da 'ilmessaggero.it', infatti, l'agente dell'attaccante della Juventus, Pierpaolo Triulzi, è sbarcato a Torino per definire con i bianconeri il rinnovo dell'attuale contratto. Pronto un prolungamento da top player, con scadenza fissata al 2021 ed un ingaggio a salire fino a 7 milioni di euro a stagione. Le parti sono ora al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli e poi procedere alle firme ed i consueti annunci ufficiali. Non è previsto, invece, l'inserimento di una clausola rescissoria.

L.P.