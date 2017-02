Manchester United, annuncio UFFICIALE di Rooney: "Voglio restare"

23/02/2017 18:44

MANCHESTER UNITED ROONEY / Dopo tante indiscrezioni, Wayne Rooney ha annunciato la sua volontà. L'attaccante inglese era finito nel mirino di tantissimi club, soprattutto cinesi, tanto che l'agente era stato segnalato oggi proprio in Cina per incontrare alcune società. In un comunicato ufficiale affidato al sito del Manchester United, però, Rooney ha annunciato: "Nonostante l'interesse che hanno dimostrato altri club, per il quale sono grato, voglio chiudere le recenti speculazioni e dire che resto al Manchester United. Spero di avere un ruolo importante per aiutare la squadra a lottare su quattro fronti. E' un momento cruciale per il club e voglio continuare a farne parte".

M.D.A.