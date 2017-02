Denis in nerazzurro © Getty Images

23/02/2017 18:23

LANUS DENIS / Nuova avventura per German Denis. Dopo aver lasciato l'Independiente, l'esperto attaccante ex Napoli ha deciso di ripartire dal Club Atlético Lanus. A ufficializzare il suo trasferimento è stata la stessa squadra argentina con una nota sui social. Denis ha firmato per un anno e mezzo e già oggi ha preso parte alla seduta di allenamento.

M.D.A.