Stadio Roma, presidente Uefa: "Se non si fa è un disastro per il calcio italiano"

23/02/2017 18:07

STADIO ROMA CEFERIN UEFA / "Un disastro per il calcio italiano": Aleksander Ceferin ha parlato così della possibilità che il nuovo stadio della Roma non diventi realtà. In visita alla Figc, il presidente dell'Uefa in conferenza stampa ha risposto anche alle domande sul progetto della società capitolina: "Ho letto molto ma ad essere sincero quello che so l'ho appreso dai media. Non ho un'idea precisa, non so se si tratta del luogo giusto, di chi siano le responsabilità. So però che se non si farà lo stadio sarà un disastro non solo per la Roma ma per tutto il calcio italiano".

B.D.S.