Calciomercato Fiorentina, preso un talento brasiliano

23/02/2017 17:51

CALCIOMERCATO FIORENTINA MATHEUS JESUS / La Fiorentina beffa Atletico Madrid e Borussia Dortmund e mette le mani su Matheus Jesus, 19enne centrocampista brasiliano del Ponte Preta. Come riferisce 'Sky', infatti, il club viola avrebbe quasi definito l'accordo per l'acquisto del giovane calciatore per una cifra intorno ai due milioni di euro più bonus. Intesa a un passo con solo alcuni dettagli da sistemare. Ottimismo sul buon esito della trattativa.

B.D.S.