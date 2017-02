23/02/2017 17:31

REAL MADRID RONALDO / Cristiano Ronaldo non ha preso bene la sconfitta del Real Madrid nel recupero contro il Valencia. Il portoghese è stato ripreso dalle telecamere di 'Deportes Cuatro' mentre si rivolgeva in maniera rabbiosa a un suo compagno di squadra non identificato con questa frase: "Io ho fatto gol, tu cosa hai fatto?"

B.D.S.