Chelsea, la promessa di Conte: "Se vinciamo la Premier..."

23/02/2017 17:21

CHELSEA CONTE / Antonio Conte si racconta: in un'intervista pubblicata sul sito del Chelsea il manager italiano svela le sensazioni sui primi mesi a Londra e alcuni dettagli della sua epserienza inglese. "E' la mia prima esperineza all'estero e non è stato facile all'inizio. Sono fortunato a stare in una realtà come quella del Chelsea con un presidente molto vicino alla squadra come Abramovich".

Conte svela l'aiuto di Cudicini con l'inglese: "E' il mio maestro, mi corregge dopo le conferenze e mi aiuta a spiegare le cose ai giocatori e al club. I soldi? I miei genitori mi hanno insegnato il vero valore dei soldi. Determinate offerte sono difficili da rifiutare ma i soldi non sono tutto".

Infine, il rapporto con i tifosi e una promessa in caso di successo in Premier: "E' bello sentire cantare il mio nome durante la partita. La prima volta è accaduto contro l'Everton. Ancelotti cantante dopo la vittoria del 2010? Posso superarlo ma solo se vinciamo il titolo".

B.D.S.