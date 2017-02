Lazio, de Vrij carico: "Dobbiamo battere la Roma!"

23/02/2017 17:22

LAZIO DE VRIJ / Stefan de Vrij fa il punto sul momento della Lazio in vista dei prossimi impegni stagionali. Il difensore ha parlato ai cronisti presenti all'Istituto 'San Giovanni Battista' per un'iniziativa della società biancoceleste: "La Coppa Italia è molto importante. Anche due anni fa ho giocato la finale e quindi so quanto è bello e importante. Prima dobbiamo battere la Roma, che è una squadra forte. Ora però ci concentriamo sull'Udinese, che è la gara più importante perché è quella prossima. Certo, sappiamo tutti quanto valga il derby per questa città, i tifosi, i calciatori e la società, ma è anche importante vincere con l'Udinese per rimanere in alto".

M.D.A.