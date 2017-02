Genoa, Preziosi nel mirino dei tifosi: "Ha tradito i genoani"

23/02/2017 17:04

GENOA PREZIOSI TIFOSI / I tifosi contro Enrico Preziosi: dopo l'esonero di Juric e l'arrivo di Mandorlini in casa Genoa non c'è un'atmosfera tranquilla. Il tifo organizzato ha diramato un comunicato chiedendo "a tutti i tifosi genoani un sacrificio grande, forte e doloroso: quello di non andare allo stadio, di non entrare, di non appendere striscioni. Per noi è un prezzo carissimo ma non dare un segnale ci renderebbe complici di questa vergogna. Abbiamo per lungo tempo nella passata stagione esibito uno striscione con la scritta 'rispetto', figlio di quanto crediamo di meritare. Da allora sono passati diversi mesi. Il presidente ci aveva pubblicamente detto determinate cose e purtroppo ne ha fatte altre, tradendo in primis la sua parola oltrechè i genoani".

Infine, i tifosi chiudono chiedendo l'addio di Preziosi: "Chiediamo che, contestualmente alla salvezza del Genoa, si dimetta e annunci il nome dell'advisor che sarà incaricato di trattare la cessione".

B.D.S.