Calciomercato Juventus, contattato Simeone: ecco cosa ha risposto

23/02/2017 16:14

SIMEONE JUVENTUS CONTATTO / Nonostante la bella vittoria contro il Porto e l'ottimo ruolino di marcia tenuto dopo il cambio modulo, uno dei temi caldi del calciomercato Juventus resta il futuro di Massimiliano Allegri. Il ciclo in bianconero del tecnico toscano sembra essere giunto al termine e le sirene inglesi - Arsenal in primis - affascinano non poco l'ex Milan. Ormai da settimane, radiomercato diffonde indiscrezioni e rumors in merito al possibile erede dell'attuale tecnico juventino e i nomi più caldi sino ad oggi erano stati quelli di Luciano Spalletti, Maurizio Sarri e Paulo Sousa. Tre candidature molto forti e con caratteristiche ed idee tattiche abbastanza diverse l'una dall'altra.

Simeone Juventus, contatto ufficiale

A detta di 'sportnews.snai.it', le tre piste citate sopra non sono tuttavia le uniche vagliate dalla dirigenza piemontese. Ad inizio febbraio ci sarebbe stato, infatti, un contatto diretto con Diego Pablo Simeone. Da sempre accostato ad un romantico ritorno all'Inter, 'el Cholo' non avrebbe detto 'no' all'ipotesi bianconera, rimandando tuttavia ogni discorso, visto che ogni decisione sul suo futuro all'Atletico Madrid non è stata ancora presa.

D.T.