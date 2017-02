24/02/2017 01:41

ATHLETIC BILBAO ASIER BENITO / Asier Benito, 22 anni, attaccante dell'Alaves è finito nel mirino dell'Athletic Bilbao: come riferisce 'El Correo', il club basco si sarebbe inserito nella trattativa per il rinnovo del calciatore con l'Alaves che spera comunque di riuscire a strappare il sì di Asier Benito puntando sulla promessa di portarlo in prima squadra.

B.D.S.