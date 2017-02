Southampton, 285 milioni dalla Cina per comprare il club

23/02/2017 15:32

SOUTHAMPTON CINESI 285 MILIONI / Non si arresta l'avanzata dell'armata cinese in territorio europeo. Oltre ad allenatori e calciatori, le grandi potenze economiche della Cina continuano a puntare anche diversi club del Vecchio Continente, come testimoniano i casi di Inter e Milan. Secondo l'agenzia 'Reuters', il Southampton sarebbe finito nei radar di due importanti aziende cinesi, pronte a darsi battaglia per il club britannico.

Southampton ai cinesi: offerta monstre in arrivo

'CITIC Securities' e 'Amer International' sarebbero pronte a presentare un'offerta ufficiale di 240 milioni di sterline, pari a circa 285 milioni di euro per acquistare la società. In precedenza, un altro gruppo cinese aveva tentato il colpaccio, ma le trattative con la 'Lander Sports Development' non andarono a buon fine.

D.T.