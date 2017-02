Serie A, Iachini: "Ecco i 'miei' Dybala e Belotti. Il City di Guardiola..."

23/02/2017 15:21

SERIE A IACHINI DYBALA BELOTTI / Dal duo Dybala-Belotti al Manchester City di Guardiola. Beppe Iachini parla a 'worldsoccerscouting.net' dei 'suoi' attaccanti all'epoca del Palermo e della visita in Inghilterra: "Al City ho trovato una grande società che investe tanto sui giovani. Parlando con Guardiola ho potuto constatare che i dirigenti danno totale autonomia allo staff tecnico per quanto riguarda la scelta dei giocatori. In rosa non arriva un giocatore che non sia gradito allo staff tecnico, non c'è alcuna interferenza da parte della società: una cosa curiosa se si pensa a quello che succede altrove. Si parte col 4-3-3 e arrivano solo giocatori con caratteristiche adatte a quel modulo".

Su Dybala e Belotti, invece, l'ex allenatore del Palermo dice: "In rosanero già si intravedevano delle caratteristiche importanti e da parte loro c'era sempre grande disponibilità al lavoro durante la settimana. E' stato un piacere farli crescere così come è successo ad altri giovani. Si vedeva che Dybala e Belotti avevano ampi margini di miglioramento".

B.D.S.