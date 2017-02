Calciomercato Juventus, vendetta Porto: c'è il blitz

23/02/2017 15:06

CALCIOMERCATO JUVENTUS LYANCO PORTO / Nonostante il pressing da parte della Juventus, il club bianconero deve affrontare ancora diverse insidie per vincere la corsa a Lyanco. Il difensore del San Paolo piace anche ad Atletico Madrid e Manchester United, ma all'orizzonte si sta materializzando anche un'altra minaccia. Secondo 'futebolbailado.com', infatti, negli ultimi giorni c'è da registrare un prepotente ritorno di fiamma del Porto per il 20enne. Chissà se i lusitani riusciranno a vendicare sul mercato lo 0-2 subito in campo dal sodalizio bianconero.

D.T.

