Milan, Bacca conferma: "Sono contento al Milan, si può dire di no ai soldi"

23/02/2017 14:40

BACCA MILAN / Carlos Bacca, attaccante del Milan, ha parlato così a 'Mediaset Premium': “Come si fa a dire no ai tantissimi soldi cinesi? Si resiste con la testa e con i piedi per terra. I soldi non sono tutto nella vita, prima c’è Dio, poi la mia famiglia: queste sono le cose più importanti di tutte. Il prossimo gol dedicato ai tifosi? Speriamo, sto lavorando per questo. i tifosi si aspettano di più da me e per questo sto lavorando tanto per dare tutto per questa maglia, perché ho sempre fatto gol. Sono contento e felice di restare qui e voglio dare tutto nelle prossime partite. Voglio andare in Europa con questa maglia perché dev’essere una grandissima emozione farlo. Lavoro per questo e per stare sempre meglio”. Il giocatore ha così confermato quanto dichiarato stamane dal suo agente Sergio Barila a Calciomercato.it