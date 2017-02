Napoli-Atalanta, Gasperini: "De Laurentiis mi voleva". E svela un retroscena su Maradona

23/02/2017 14:24

NAPOLI ATALANTA GASPERINI / Dall'aver sfiorato la panchina azzurra all'aver colpito Diego Armando Maradona: Gian Piero Gasperini racconta il suo 'legame' con il Napoli a due giorni dalla trasferta al 'San Paolo' dell'Atalanta in un'intervista a 'Il Mattino'.

Si parte con Maradona e con l'episodio datato marzo 1989 durante un Pescara-Napoli: "Misi ko Maradona, lo colpii con una manata e lui stramazzò al suolo, pieno di sangue: aveva una ferita al labbro che curarono poi con quattro o cinque punti di sutura. Una grande paura. Non lo feci apposta ma non me lo perdonarono facilmente i tifosi del Napoli".

Poi Gasperini parla del 2011 quando sfiorò la panchina partenoea: "Non ci ho mai creduto tantissimo che potesse succedere. Però quella primaveraeffettivamente qualcosa si mosse. Mazzarri aspirava a finire alla Juventus e De Laurentiis pensò a me nel caso in cui fosse andato via. Mazzarri restò e non successe nulla".

Infine, Napoli-Real: "Il Napoli può vincere 2-0 in casa con il Real, è una cosa possibile. Il Real in trasferta è meno temibile che al Bernabeu e il Napoli al San Paolo è diverso da quello fuori casa".

B.D.S.