Calciomercato Inter, caccia al vice Icardi: occhi sul gioiello brasiliano

23/02/2017 14:21

CALCIOMERCATO INTER MALCOM / L'Inter continua a guardare al futuro ed al calciomercato estivo ed oltre a cercare rinforzi in difesa si concentra sulla ricerca di un attaccante in grado di dare il cambio al titolarissimo Mauro Icardi. Il nome nuovo in casa nerazzurra, secondo il portale 'Foot Mercato', sarebbe quello di Malcom da Silva, classe '97 ora al Bordeaux etichettato, insieme a Gabigol, come 'nuovo Neymar'. Malcom è sbarcato in Francia nel gennaio 2016 per qualcosa come 5 milioni di euro ed in questa stagione ha già firmato 6 gol e 4 assist.



L.P.