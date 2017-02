Napoli, de Magistris: "Senza lavori niente partita con il Real Madrid"

23/02/2017 14:01

NAPOLI DE MAGISTRIS SAN PAOLO / "Senza i lavori Napoli-Real Madrid non si sarebbe giocata al 'San Paolo'": Luigi de Magistris, sindaco del capoluogo partenopeo, rivendica l'azione dell'amministrazione comunale per l'impianto di Fuorigrotta. Intervenuto a 'Radio Crc', il primo cittadino ha parlato delle news Napoli con i lavori di rifacimento dello stadio azzurro: "Stiamo rispettando il cronoprogramma che ci siamo prefissati. Non costruiremo uno stadio nuovo, ma faremo una bella ristrutturazione all'impianto esistente. L'obiettivo imminente è concludere gli spogliatoi, i corridoi e la tribuna stampa per il 7 marzo, per la gara col Real Madrid. Rispetteremo l'impegno e se la società non dovesse aiutarci, andremo avanti anche da soli".

De Magistris sottolinea l'importanza del progetto stadio: "Non sarà solo una sciacquata di faccia perché questa città sta investendo sullo stadio e questa amministrazione è l'unica in Italia che lo ha fatto pur non avendo risorse adeguate. Abbiamo deciso di rimettere a posto il San Paolo e lo faremo anzi, voglio ringraziare i lavoratori che stanno materialmente ristrutturando l'impianto. Quest'estate, poi, faremo altri lavori: i bagni, i seggiolini, ad altre cose e si inizierà a vedere la ristrutturazione. La città di Napoli con grande spirito di sacrificio e dedizione allo sport si è impegnata e porterà a termine il tutto".

Nel corso del suo intervento, il sindaco non ha risparmiato 'frecciatine' alla società di De Laurentiis, con il patron che dopo lo sfogo post Champions con obiettivo Sarri e il mancato utilizzato degli ultimi arrivati in sede di calciomercato è negli Usa: "Nelle altre città, gli stadi nuovi o ristrutturati sono stati fatti dalla società. A Napoli, se non ci fosse stato il nostro intervento, probabilmente la partita col Real Madrid nemmeno si giocava: il San Paolo non era idoneo. Ci siamo fatti carico di un sacrificio enorme, ma il nostro intervento arriverà fino ad un certo punto. Poi, se al nostro impegno si aggiungerà anche quello della società, si potrà pensare di mettere a posto anche la parte esterna dello stadio". Per il futuro comunque la ristrutturazione sarà ancora più importante: "Da qui al 2021, anche se la società dovesse decidere di non investire sullo stadio, avremo ugualmente risorse adeguate per ristrutturare lo stadio. Rimuoveremo anche la sovrastruttura in ferro e ci sarà un bando".

Napoli, de Magistris e lo stadio da 20mila posti

Il sindaco non approva l'idea di De Laurentiis che prima del Real Madrid ha parlato dell'idea di uno stadio da 20mila posti: "E' un'idea impraticabile. Lo stadio è del popolo e il fatto che ci debbano essere barriere economiche per accedervi, non lo condivido anzi, sono fermamente contrario. Divieto di trasferta per Juve-Napoli? E' una sconfitta. La forza dello Stato deve prevalere sulla violenza di quei pochi anche perché lo sport è fatto di persone perbene".

B.D.S.