FOTO CM.IT - Stadio della Roma, Malagò: "Capisco Pallotta. Questione solo politica"

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)/ M.R.

23/02/2017 13:56

MALAGO' STADIO ROMA / A margine di una conferenza stampa tenuta al Coni, il presidente del Comitato Olimpico Giovanni Malagò ha commentato con i cronisti presenti - tra cui quello di Calciomercato.it - la situazione legata alla costruzione dello stadio della Roma. "E' una questione soltanto politica, ma dire di farlo da un'altra parte non è serio. Le dichiarazioni di Pallotta (il quale ha detto che l'incontro di domani non sarà positivo, sarà una catastrofe, ndr) non sono incoraggianti, ma mettetevi nei suoi panni...".