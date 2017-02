23/02/2017 13:48

GENOA SIMEONE LAZIO / Giovanni Simeone è il grande obiettivo della Lazio in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo quando si legge su 'Il Messaggero', il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi avrebbe telefonato al suo ex compagno di squadra e padre dell'attaccante del Genoa, Diego Pablo Simeone, per chiedergli di convincere il figlio a scegliere la Lazio la prossima stagione.

M.R.