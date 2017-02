FOTO - Ranking Uefa per Nazioni: l'Italia perde qualche decimo dall'Inghilterra

23/02/2017 13:33

FOTO RANKING UEFA NAZIONI / La bella vittoria in trasferta della Juventus sul campo del Porto non basta all'Italia che vede allontanarsi di qualche decimo l'Inghilterra nel Ranking Uefa per Nazioni. L'aggiornamento dopo la due giorni di Champions non vede grosse variazioni nelle prime posizioni: la speranza è che oggi Roma e Fiorentina possano bissare i successi dell'andata in Europa League per riprendere la rincorsa. Ecco nel dettaglio le prime cinque posizioni delle due classifiche.

CLASSIFICA STAGIONALE

Spagna 100.00

Germania 85.00

Inghilterra 83.50

Italia 69.50

Francia 68.50

CLASSIFICA GENERALE

Spagna 99.141

Germania 77.069

Inghilterra 72.962

Italia 70.665

Francia 53.665