DIRETTA Serie A, Inter-Roma: le formazioni UFFICIALI - LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

26/02/2017 19:10

INTER ROMA DIRETTA - Chiude la ventiseiesima giornata del campionato di serie A il big match Inter-Roma. Un vero e proprio spareggio in chiave Champions League per le squadre di Stefano Pioli e Luciano Spalletti, distanziate in classifica di 8 punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Giuseppe Meazza'.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Murillo, Medel, D'Ambrosio; Candreva, Kondogbia, Gagliardini, Perisic; Brozovic, Joao Mario; Icardi. All. Pioli

ROMA (4-2-31): Szczesny; Rüdiger, Manolas, Fazio, Juan Jesus; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, Bruno Peres; Dzeko. All. Spalletti

CLASSIFICA: Juventus punti 66, Roma 56*, Napoli 54, Atalanta 51, Lazio 50, Inter 48*, Milan 47, Fiorentina 40*, Torino 35*, Sampdoria 35, Chievo 35, Cagliari 31, Sassuolo 30, Udinese 29, Bologna 28, Genoa 26, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 13, Pescara 12. *Una partita in meno