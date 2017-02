Ranking Uefa per club, la Juventus vola al secondo posto

Alessio Lento (@lentuzzo)

23/02/2017 13:13

RANKING UEFA JUVENTUS - In attesa delle partite di Europa League mancanti, in programma quest'oggi, la Uefa ha rilasciato un nuovo aggiornamento del ranking per club per questa stagione dopo la conclusione dei match d'andata degli ottavi di Champions League. Con la vittoria sul Porto, la Juventus balza al secondo posto, alle spalle dell'Atletico Madrid e davanti al Real, che tornerà a giocare la prossima settimana nel ritorno al 'San Paolo' contro il Napoli. Queste le prime dieci posizione della classifica:

1. Atletico Madrid, 23914 punti;

2. Juventus, 23383;

3. Real Madrid, 22914;

4. Paris Saint-Germain, 22283;

5. Siviglia, 21914;

6. Barcellona, 21914;

7. Bayern Monaco, 21457;

8. Borussia Dortmund, 21457;

9. Arsenal, 21442;

10. Manchester City, 20442.