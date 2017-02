FOTO - Palmeiras, che botta Felipe Melo: 13 punti di sutura

23/02/2017 12:54

PALMEIRAS FELIPE MELO / Uno scontro tremendo, che gli è costato davvero caro. Felipe Melo, ex centrocampista dell'Inter ora al Palmeiras, durante la sfida andata in scena nella notte italiana contro il Corinthians si è procurato un grosso taglio sul sopracciglio sbattendo testa contro testa con un suo compagno di squadra nel tentativo di recuperare il pallone al limite dell'area. Oggi, sui suoi profili Twitter e Instagram, il brasiliano ha pubblicato le foto dello squarcio che è stato poi ricucito con 13 punti di sutura. Fortunatamente per lui non ci sono state altre conseguenze.

L.P.