Calciomercato Barcellona, Juanfran allontana le voci

24/02/2017 04:17

BARCELLONA JUANFRAN - Continuano a circolare le voci sul futuro della fascia destra del Barcellona. Il club catalano dovrà intervenire in estate per rinforzare il reparto, visto il serio infortunio patito da Aleix Vidal, e uno dei nomi più caldi è quello di Juanfran. L'esterno del Watford, in prestito al Deportivo La Coruna, respinge però le voci: "Non voglio parlarne - ha detto a 'La Opinión de A Coruña' il 28enne calciatore spagnolo - Sono concentrato sul mio lavoro e mi fido dei miei rappresentanti. Loro non mi hanno detto nulla, quindi sono molto tranquillo. La cosa importante adesso è fare bene col Deportivo, migliorare e vincere le prossime partite. Solo questo conta in questo momento".

A.L.