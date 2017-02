DIRETTA Serie A, Genoa-Bologna 0-0: segui la cronaca LIVE

Genoa in festa ©Getty Images

Maurizio Russo

26/02/2017 15:00

DIRETTA GENOA BOLOGNA LIVE / La 26esima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Genoa e Bologna in una sfida tra squadre in crisi di risultati. Da un lato ci sarà l'esordio di Mandorlini sulla panchina dei 'Grifoni' dopo l'esonero di Juric; dall'altro Donadoni vuole interrompere la striscia di risultati negativi. Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz, Laxalt; Hiljemark, Cataldi, Rigoni; Lazovic, Simeone, Palladino. All. Mandorlini

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Krafth, Torosidis, Oikonomou, Masina; Dzemaili, Viviani, Nagy; Verdi, Petkovic, Krejci. All. Donadoni

CLASSIFICA: