24/02/2017 02:02

SIVIGLIA RINNOVO ESCUDERO / Avanti insieme, fino al 2021. Il Siviglia, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l'accordo per il rinnovo del terzino Sergio Escudero. Arrivato nel 2015 dal Getafe, il laterale classe '89 è in scadenza nel 2019 e prolungherà per altri due anni.



L.P.