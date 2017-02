Milan, agente Bacca a CM.IT: "E' felice in rossonero"

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) / M.R.

23/02/2017 12:03

MILAN AGENTE BACCA / Il periodo non certo positivo al Milan ha riacceso i rumors di mercato sul futuro immediato di Carlos Bacca. Il centravanti colombiano avrebbe ricevuto una ricchissima offerta da parte del Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro. "Ma Carlos è felice al Milan" il laconico commento ai microfoni di Calciomercato.it del suo agente Sergio Barila in merito avoci di un immediato trasferimento in Cina dove le trattative andranno avanti fino a martedì prossimo.