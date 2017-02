VIDEO CM.IT - Fiorentina, gioielli in vetrina: Bernardeschi e Chiesa

23/02/2017 12:17

VIDEO FIORENTINA BERNARDESCHI CHIESA - Federico Bernardeschi e Federico Chiesa sono i due simboli della Fiorentina di Paulo Sousa. I prodotti del vivaio viola sono, ormai, titolari fissi nell'undici del tecnico portoghese e assicurano un futuro roseo alla squadra, vista la loro giovane età (23 anni per Bernardeschi, 19 per Chiesa). Sempre che i Della Valle riescano a resistere alle offerte che arriveranno per questi talenti del calcio italiano. E il commissario tecnico dell'Italia Ventura gongola...

A.L.

GUARDA IL VIDEO!