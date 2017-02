Porto-Juventus, ESCLUSIVO agente Pjaca: "Gol importante, se lo merita"

ESCLUSIVO

PORTO JUVENTUS PJACA - Finalmente. Era atteso ed è arrivata la prima rete con la maglia della Juventus di Marko Pjaca. Il 21enne talento croato ha sbloccato la sfida dell'andata degli ottavi di Champions League con il Porto, una partita che la squadra di Allegri stava comandando ma senza riuscire a sfondare il muro eretto dagli uomini di Nuno Espirito Santo. Entrato al 67' al posto di Cuadrado, Pjaca ha trafitto Casillas dopo 5 minuti, facendo esplodere di gioia i 2800 tifosi presenti allo stadio 'do Dragao'.

Pjaca è, dunque, l'uomo copertina per quanto riguarda le news Juventus: "Il primo gol ufficiale con la Juve è comunque una cosa importantissima - le parole di Marco Naletilic, agente del calciatore, in esclusiva a Calciomercato.it - Però non sentiva la pressione di dover segnare a tutti i costi. Fino a qualche partita fa, non aveva avuto molto spazio, anche a causa dell'infortunio che lo ha tenuto fermo per un po' di tempo. Bisogna, comunque, anche ricordare che a volte quando è entrato ha fatto la differenza. Questa volta ha segnato, un gol meritato e importante. Nella fase offensiva è un talento, deve ancora imparare a difendere come gli chiede il mister Allegri. Ma anche ieri, gol a parte, quando è entrato ha dato fantasia all'attacco. La rete è importante per far crescere l'autostima, oltre ad essere stata decisiva ai fini del risultato. Ma adesso è importante continuare così", ha concluso Naletilic ai nostri microfoni.