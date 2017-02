Europa League, Roma-Villarreal e Fiorentina-Borussia: formazioni e intrecci di calciomercato

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

23/02/2017 11:54

EUROPA LEAGUE ROMA VILLARREAL FIORENTINA BORUSSIA / Dopo la due giorni Champions League e il successo della Juventus in casa del Porto, per il calcio italiano è il momento di pensare alle news Europa League. Tra il pomeriggio e la sera si giocheranno i match di ritorno dei sedicesimi di finale. Roma e Fiorentina, entrambe vittoriose all'andata, giocheranno le loro partite tra le mura amiche: i giallorossi, ospitano all''Olimpico' il Villarreal, in un match che sembra presentare poche insidie dopo la vittoria per 4 a 0 in Spagna; i Viola, invece, attendono il Borussia Mönchengladbach al 'Franchi': si riparte dall'1 a 0 dell'andata, firmato Bernardeschi.

Un giovedì di Europa League, quindi, con Fiorentina-Borussia Mönchengladbach e Roma-Villarreal: andiamo alla scoperta delle probabili formazioni e dove vedere le partite in tv, con un occhio al calciomercato, legato a questi match.

Roma-Villarreal, Spalletti rispolvera Totti e rilancia Perotti

Si comincia con la sfida dell'Olimpico' (la partita avrà inizio alle ore 19:00 e sarà visibile su Sky Calcio 1, Sky Calcio 4 e Sky Sport 1 HD): Luciano Spalletti in conferenza stampa per Roma-Villarreal ha annunciato un importante turnover. Lo 0-4 dell'andata sembra lasciare tranquillo il tecnico dei giallorossi, che pensando anche alla prossima sfida di campionato contro l'Inter, manderà in panchina pedine fondamentali come Fazio, Salah, Nainggolan e Dzeko. Si rivedrà così dal primo minuto Vermaelen. L'ex Barcellona, arrivato durante il calciomercato estivo, sembrava poter essere il titolare di questa squadra. I problemi fisici, invece, ne hanno condizionato la stagione e adesso è dietro nelle gerarchie. Il match con gli spagnoli rappresenta certamente un'opportunità così come per Diego Perotti. L'ex Genoa, titolare inamovibile ad inizio stagione, nelle ultime partite sta assaporando più del previsto la panchina. Perotti, che ha ammesso di sognare il ritorno al Boca Juniors, starebbe valutando anche l'ipotesi di cambiare aria in estate: Spagna e Inghilterra le possibili mete per l'argentino.

Luciano Spalletti rilancia dal primo minuto anche Mario Rui, al posto di un sempre più sorprendente Emerson, e Francesco Totti. Il capitano sarà al centro dell'attacco a guidare i suoi compagni nonostante i suoi 40 anni. Il futuro di Spalletti nella Roma è legato a quello di Totti: è stato lo stesso allenatore a parlare del prolungamento del contratto del capitano dopo la partita del Torino. All'Olimpico' non mancheranno, inoltre, osservatori di diverse squadre: Manu Trigueros e Mateo Musacchio del Villarreal sono finiti nel mirino di diverse squadre. Proprio Musacchio in estate è stato accostato con insistenza alla Roma ma anche al Milan. Un match quindi importante, non più per il passaggio del turno che sembra ormai acquisito, ma soprattutto per il calciomercato.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Alisson; Rudiger, Vermaelen, Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Paredes, Mario Rui; Perotti, El Shaarawy; Totti. All. Spalletti.

Villarreal (4-4-2): Andrés; Mario, Alvaro, Victor Ruiz, José Angel; Dos Santos, Bruno, Hernandez, Soriano; Soldado, Bakambu. All.: Escriba

Fiorentina-Borussia Mönchengladbach, le probabili formazioni

In serata va in scena il match del 'Franchi' tra Fiorentina-Borussia Mönchengladbach (la partita avrà inizio alle ore 21:05 e sarà visibile su Sky Calcio 1, MTV8 e Sky Sport 1 HD). Il match, rispetto a quello della Roma, è decisamente più aperto. Lo 0-1 dell'andata non lascia tranquillo Paulo Sousa, intenzionato a puntare sui titolarissimi. Lo stesso farà Hecking, che crede fortemente nella qualificazione agli ottavi di finale. In campo ci sarà anche Federico Bernardeschi, obiettivo di Juventus, Inter e Milan. Proprio i rossoneri sembrano molto interessati a questo match. Fassone e Mirabelli, i futuri dirigenti del club, sono attesi al 'Franchi': per il Milan occhi puntati su Dahoud e Kramer del Borussia, che questa sera guideranno la loro squadra insieme al difensore Christensen, un altro che ha parecchio mercato. Il centrocampista di origini libanese sarà osservato con attenzione anche dalla Juventus e dal Borussia Dortmund.

Paulo Sousa, per il match di stasera, non rinuncerà nemmeno al capitano Gonzalo Rodriguez. L'argentino ha un contratto in scadenza a giugno e non sembrano, al momento, esserci margini per un prolungamento. A sorpresa nel futuro di Gonzalo Rodriguez potrebbe esserci la Sampdoria. C'è la Fiorentina nel presente e anche nel futuro per Nikola Kalinic, che ha respinto le avances di Cannavaro, e Federico Chiesa, legatissimo alla maglia viola. Il tecnico portoghese si affiderà soprattutto alla loro voglia per battere i tedeschi e per continuare a sognare di alzare la coppa.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, G. Rodriguez, Astori; Chiesa, Badelj, Vecino, Maxi Olivera; Bernardeschi, Borja Valero; Kalinic. All. Paulo Sousa.

Borussia M. (4-4-2): Sommer; Juntschke, Christensen, Vestergaard, Wendt; Hermann, Dahoud, Kramer, Johnson, Hazard, Stindl. All. Hecking.