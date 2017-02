Calciomercato Barcellona, opzione inglese per la fascia destra

23/02/2017 10:46

BARCELLONA WALKER - Spunta un'altra pista per la fascia destra del Barcellona della prossima stagione. Stando a quanto riporta 'Evening Standard', il club catalano avrebbe messo nel mirino Kyle Walker. Il 26enne calciatore inglese ha rinnovato da poco il contratto con il Tottenham per cinque anni e difficilmente gli 'Spurs' lo lasceranno partire. Ma in estate, il Barça potrebbe provare l'assalto per rinforzare il proprio reparto difensivo, vista anche la lunga indisponibilità dell'infortunato Aleix Vidal.

A.L.