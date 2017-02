Champions League, infortunio per Varane: salta Napoli-Real Madrid?

23/02/2017 10:39

CHAMPIONE LEAGUE INFORTUNIO VARANE - Nel recupero della Liga andato di scena ieri sera, il Real Madrid è uscito sconfitto dal 'Mestalla' per 2-1. Il Valencia grazie al ritrovato Zaza ed a Orellana, ha infatti battuto i 'Blancos', che possono essere un po' meno rammaricati, soltanto per il punto di vantaggio che ancora li distanzia dal Barcellona. Ma di altri motivi per gioire, le 'Merengues' davvero non ne hanno. Zinedine Zidane infatti, potrebbe dover fare a meno del difensore 23enne francese Raphael Varane in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli, in programma al 'San Paolo' il prossimo 7 marzo. L'ex Lens è uscito dal terreno di gioco al 72': per lui si teme un infortunio muscolare che potrebbe tenerlo fuori per almeno 3 settimane. Oggi il giocatore si sottoporrà ad alcuni accertamenti, nel tentativo di far luce sugli effettivi tempi di recupero. Varane è una pedina fondamentale nello scacchiere di Zidane, non a caso è l'elemento maggiormente utilizzato in questa stagione dall'ex centrocampista.

F.S.