Calciomercato Roma, derby d'Italia per Pellegrini

23/02/2017 10:33

ROMA PELLEGRINI JUVE INTER - Lorenzo Pellegrini sarà uno degli uomini mercato nella prossima estate. Per il centrocampista del Sassuolo, la Roma gode di un diritto di recompra per 10 milioni di euro che, con ogni probabilità, eserciterà. Ma, nel frattempo, dovrà trovare l'accordo col giocatore che, com'è noto, è nei radar della Juventus. Ma, riporta il 'Corriere dello Sport', anche l'Inter sarebbe interessata al 20enne centrocampista capitolino. Senza scartare le piste che portano in Premier: il Chelsea di Antonio Conte e il Manchester City di Pep Guardiola lo hanno fatto seguire più volte in stagione. Dunque, probabile una grande asta in estate per il prodotto del vivaio giallorosso.

A.L.