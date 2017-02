VIDEO CM.IT - Europa League e calciomercato, Villarreal e M'Gladbach nel mirino

23/02/2017 10:27

EUROPA LEAGUE CALCIOMERCATO - Questa sera scenderanno in campo la Roma e la Fiorentina per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi, dopo il rotorno 4-0 esterno di una settimana fa, possono ricorrere ad ampio turnover contro il Villarreal. I viola, invece, nonostante la vittoria per 1-0, al 'Franchi' dovranno fare attenzione alle scorribande del Borussia Mönchengladbach. Ma gli occhi di osservatori e direttori sportivi saranno puntanti anche su probabili obiettivi futuri di calciomercato: nel mirino Musacchio, Trigueros, Dahoud e Christensen. Ecco le loro valutazioni e le possibili squadre del futuro.

A.L.

GUARDA IL VIDEO!