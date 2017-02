Juventus, CLAMOROSO: Dani Alves voleva tornare al Barcellona a gennaio!

23/02/2017 10:18

CALCIOMERCATO JUVENTUS DANI ALVES RITORNO BARCELLONA - "Perché ho lasciato il Barcellona? Nelle mie ultime tre stagioni si diceva sempre che avrei lasciato il club, ma i dirigenti non mi hanno mai detto niente in faccia. Sono stati molto falsi e ingrati, non mi hanno rispettato". Questo è soltanto uno stralcio dell'intervista rilasciata nei giorni scorsi dall'esterno della Juventus, Dani Alves, nella quale ha lanciato veleno nei confronti della sua ex squadra.

Nonostante questo e le parole invece d'amore spese per la 'Vecchia Signora' - in chiara controtendenza - l'edizione odierna del 'Mundo Deportivo' ha pubblicato una notizia che, se vera, avrebbe del clamoroso.

Stando a quanto sostenuto dal quoditiano sportivo iberico infatti, il 33enne esterno brasiliano, dopo pochi mesi dal suo arrivo in Italia, avrebbe contattato i dirigenti del club blaugrana offrendosi per un possibile ritorno durante la finestra del calciomercato invernale dello scorso gennaio. Abituato al clima di Barcellona, Dani Alves avrebbe avuto un approccio davvero difficile con le rigide temperature di Torino. In aggiunta, il giocatore avrebbe avuto anche problemi nell'inserimento negli schemi di gioco bianconeri, nei quali il suo ruolo risultava meno offensivo di quello espresso sul terreno del 'Camp Nou'. Come ulteriore aggravante, i suoi figli sono rimasti a vivere in catalogna assieme alla madre.

L'infortunio di Aleix Vidal e la necessità del Barcellona di trovare in fretta un esterno da consegnare a Luis Enrique, potevano essere per Alves la giusta occasione per tornare 'a casa'. Ma il club avrebbe declinato la proposta, confermando che la storia con il 'blaugrana' era ormai giunta al capolinea.

